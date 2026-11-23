Banca Națională a României anticipează o creștere a inflației până la 7,4% în decembrie 2026. Reducerea dobânzilor de referință nu este previzualizată înainte de mijlocul anului viitor.
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a estimat luni, 23 noiembrie, că inflația va urca la 7,4% în decembrie 2026. Oficialul a precizat că rata inflației va scădea treptat, ajungând la 3,7% la sfârșitul anului 2027.
Declarațiile au fost făcute la conferința ROINVEST, organizată de News.ro. Estimările confirmă revizuirea în creștere a prognozei BNR, anunțată anterior de guvernatorul Mugur Isărescu.
Perspectiva reducerii dobânzilor este condiționată de încetinirea suficient de clară și durabilă a inflației. În prezent, dobânda de politică monetară este de 6,50% pe an, nivel menținut prin decizia Consiliului de administrație al BNR din 12 noiembrie 2026.
Principala cauză a revizuirii prognozei în sus este creșterea costurilor energiei și combustibililor. Acestea se transmit treptat către prețurile bunurilor și serviciilor, menținând presiunile inflaționiste.
Cosmin Marinescu a atras atenția că inflația ridicată din România nu poate fi explicată exclusiv prin factori externi. Viceguvernatorul a arătat că deficitele publice mari și repetate au contribuit la menținerea presiunilor asupra prețurilor.
În cei 21 de ani de la adoptarea strategiei de țintire a inflației, România a înregistrat 12 ani cu inflație peste țintă. În aceeași perioadă, Cehia a avut cinci asemenea ani, Polonia șase, iar Ungaria zece.
Reducerea inflației în 2027 este asociată inclusiv cu deficitul de cerere din economie. Consumul mai slab poate limita capacitatea companiilor de a continua majorările de prețuri, mecanism care contribuie la dezinflație, dar poate afecta activitatea economică și locurile de muncă.
Potrivit analizei B1TV.ro privind prognoza de toamnă a Comisiei Europene, executivul european estimează o contracție economică de 0,3% pentru România în 2026. Consumul privat este prognozat să scadă cu 2,3%.
Pe baza datelor INS, B1TV.ro a arătat că salariul real a scăzut timp de 15 luni consecutive, până în septembrie 2026 inclusiv. În septembrie, salariul mediu net ajunsese la 5.717 lei, iar puterea sa de cumpărare era cu 1,5% mai mică decât în aceeași lună a anului precedent.
În octombrie, rata anuală a inflației a ajuns la 6,94%, potrivit INS. Serviciile s-au scumpit cu 11,23% față de octombrie 2025, mult peste ritmul general al inflației.
Viceguvernatorul BNR a insistat asupra necesității unui echilibru între combaterea inflației și susținerea creșterii economice. O relaxare prematură a politicii monetare ar putea reaprinde presiunile asupra prețurilor, în timp ce menținerea unor condiții foarte restrictive într-o economie slăbită ar putea accentua dificultățile existente.