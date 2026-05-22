Scene de groază pe o stradă din Iași: femeie atacată de câini. Un adolescent de 17 ani a sărit să o salveze

Clipe de coșmar pentru o femeie din Iași, care a fost atacată din senin de trei câini fără stăpân. Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se plimba cu o trotinetă, a sărit să o salveze.

Incidentul s-a petrecut pe strada Tabacului, în cartierul Dacia, iar întregul moment a fost surpins de camera instalată pe trotineta băiatului.

În imaginile suprinse se vede cum femeia era speriată și stătea cu spatele la un gard din beton din apropiere, încercând să alunge animalele.

La fața locului a apărut și un paznic de la un depozit din apropiere, iar băiatul a venit între animale și femeie, reușind să le alunge. Gestul său au fost extrem de apreciat, însă localnicii sunt de părere că situația putea fi mult mai gravă.

„În zona respectivă sunt vreo 5-6 câini de diferite dimensiuni și rase. Cred că stau pe la depozitele și vulcanizările din zonă, mai primesc de mâncare. Nu am nimic cu asta, doar că nu trebuie lăsați liberi să umble pe stradă. Așa ajung la astfel de situații. Dacă era un copil care era prins acolo, sigur îl mușcau, deoarece nu se putea apăra. Trebuie făcut ceva în acest sens”, a declarat localnică din cartier, pentru BZI.

Locuitorii din cartier spun că au mai sesizat și în trecut faptul că pe străzi se plimbau câini liberi.

„Am sunat de câteva ori la autorități. La un moment, era un câine de dimensiuni mai mari, se plimba prin parcarea mașinilor, unde sunt școlile de șoferi. Posibil că era al cuiva pierdut. Animalele pot fi imprevizibile. Chiar dacă sunt blânde, se pot simți amenințate, iar atunci ele sar și pot să muște pe cineva, pot fi un pericol pentru copii”, a mai transmis un lat localnic.

Doar pentru ultimele 30 de zile, angajații de la Salubris au prins 89 de câini de pe străzile din Iași, iar doar 77 au fost adoptați. Foarte multe animale fără stăpân ajung din zona metropolitană sau sunt abandonate de către proprietari. Acestea vin în oraș în speranța că vor găsi hrană și adăpost.