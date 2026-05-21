Accident grav în Vaslui: Șase oameni, printre care trei copii, au ajuns la spital după ce o mașină s-a izbit violent de un cap de pod

Un accident rutier grav s-a produs joi după-amiază în județul Vaslui, unde șase persoane au fost rănite după ce o mașină s-a izbit violent de un cap de pod. Printre victime se numără și trei minori. Toți cei șase răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați de urgență la spital cu multiple ambulanțe.

Un accident rutier violent a avut loc joi după-amiază în județul Vaslui, pe raza satului Valea Târgului din comuna Pușcași. Șase persoane au ajuns de urgență la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit șoseaua și s-a prăbușit direct într-un cap de pod de pe marginea drumului.

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 63 de ani, care, din motive ce urmează a fi stabilite de polițiști, a pierdut total controlul asupra direcției de mers.

Mobilizare masivă de salvatori: Victimele au vârste între 10 și 64 de ani

Impactul a fost atât de puternic încât a fost necesară intervenția rapidă a mai multor echipaje de prim ajutor. La locul accidentului au fost trimise de urgență o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic) și trei autoscări ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui, tip B2, cu asistenți medicali.

Medicii sosiți la fața locului au identificat șase victime, cu vârste cuprinse între 10 și 64 de ani. Deși prezentau diverse traumatisme de gravități diferite, toate persoanele erau conștiente și coerente în momentul evaluării.

„După acordarea primului ajutor la fața locului, toate persoanele rănite au fost transportate în regim de urgență la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, au transmis oficialii Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Trei frați sau adolescenți printre răniți

Conform informațiilor furnizate de presa locală, jumătate dintre pasagerii aflați în autoturismul distrus erau minori. Printre cei transportați la unitatea medicală din Vaslui se numără:

Un băiat în vârstă de 10 ani;

Un băiat în vârstă de 15 ani;

O fată în vârstă de 17 ani.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.