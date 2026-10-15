Trei minori, cercetați pentru accesarea propagandei teroriste islamiste. Ce au găsit anchetatorii în locuințele lor

Joi, 15 octombrie, polițiștii au făcut percheziții la domiciliile acestora din județele Constanța, Galați, Alba și Iași.
Trei adolescenți, doi în vârstă de 16 ani și unul de 17 ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT după ce ar fi accesat în mod repetat materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste și ar fi păstrat astfel de conținuturi pentru a-și însuși ideologia extremistă de factură islamică.
Percheziții în patru județe
Potrivit anchetatorilor, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, la 12 octombrie 2026, continuarea urmăririi penale față de cei trei minori.
Investigația vizează accesarea repetată, prin intermediul sistemelor informatice sau al altor mijloace de comunicare electronică, a materialelor de propagandă teroristă, precum și deținerea acestora în scopul însușirii ideologiei unor organizații teroriste.
Perchezițiile desfășurate joi au urmărit strângerea de probe privind activitatea adolescenților. La operațiune au participat polițiști specializați în combaterea criminalității organizate, criminaliști și jandarmi.
Unul dintre adolescenți ar fi redactat ghiduri pentru susținătorii unei organizații teroriste
Conform DIICOT, unul dintre cei trei minori ar fi redactat ghiduri cu reguli de conduită pentru persoanele care susțin sau luptă în cadrul unei organizații teroriste.
Documentele ar fi inclus informații despre metodele folosite de serviciile de informații în investigarea persoanelor suspectate de activități teroriste, precum și recomandări privind interacțiunea cu autoritățile și ascunderea intențiilor ostile.
Pentru redactarea materialelor, adolescentul ar fi utilizat articole publicate pe o platformă online cu rol propagandistic, asociată unei organizații teroriste. Pe aceasta ar fi fost distribuite comunicate și materiale de promovare ideologică.
Anchetatorii urmează să stabilească amploarea activității desfășurate de fiecare dintre cei trei și eventualele legături cu alte persoane.
Poliția avertizează asupra riscului de radicalizare în mediul online
Poliția Română atrage atenția că adolescenții pot fi vulnerabili la propaganda extremistă, în special prin intermediul internetului și al platformelor digitale, unde materialele pot fi distribuite rapid.
Potrivit instituției, identificarea timpurie a semnelor de radicalizare, dezvoltarea gândirii critice și colaborarea dintre familie, școală și autorități sunt importante pentru prevenirea unor astfel de situații.
Anchetatorii subliniază că accesarea repetată și deținerea materialelor de propagandă teroristă, în scopul însușirii ideologiei respective, fac obiectul cercetărilor penale în acest caz.
Cei trei adolescenți beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile prevăzute de lege pe durata procedurilor judiciare.