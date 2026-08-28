Tristan Tate, declarații despre dosarele din România: „Mi-au distrus întreaga viață”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 17:47

Tristan Tate a criticat în fața unei instanțe din Florida situația juridică din România și condițiile de detenție din Statele Unite, unde se află în custodie în cadrul procedurii de extrădare către Marea Britanie.

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