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Economie· 1 min citire
A7 Bacău-Pașcani, amânare pentru 2027
FOTO: Arhivă
Termenul de finalizare stabilit în acordurile cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A7 a fost prelungit cu un an, până în trimestrul III din 2027, din cauza unor probleme apărute pe secțiunea Bacău-Pașcani.
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