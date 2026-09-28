A7 Bacău-Pașcani, amânare pentru 2027

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 08:42

Termenul de finalizare stabilit în acordurile cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A7 a fost prelungit cu un an, până în trimestrul III din 2027, din cauza unor probleme apărute pe secțiunea Bacău-Pașcani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre autostrada A7