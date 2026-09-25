Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un octombrie mai cald decât normal

28 septembrie – 5 octombrie: început de toamnă cu temperaturi apropiate de normal, anunță ANM.
Estimarea este valabilă pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie și indică o vreme mai caldă, în special în vestul și nord-vestul României, în timp ce ploile vor fi mai puține în mai multe zone.
28 septembrie – 5 octombrie: început de toamnă cu temperaturi apropiate de normal
Prima săptămână a intervalului va aduce valori termice apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. În vest se vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate decât media climatologică, în timp ce estul și sud-estul pot avea valori ușor sub normal.
La capitolul precipitații, meteorologii estimează un deficit de ploi în vest, nord-vest, centru și sud-vest, în timp ce sud-estul ar putea avea cantități peste normal.
5 – 12 octombrie: vreme mai caldă în majoritatea regiunilor
În a doua săptămână, temperaturile vor depăși ușor valorile obișnuite ale perioadei în mare parte din România. Cele mai evidente abateri pozitive sunt prognozate în vest și nord-vest, în timp ce estul și sud-estul vor rămâne mai aproape de normal.
Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de media perioadei, însă în vest și centru sunt așteptate cantități ceva mai reduse de precipitații.
12 – 19 octombrie: temperaturi peste normal în toată țara
A doua jumătate a lunii octombrie aduce cea mai pronunțată încălzire. Meteorologii estimează că temperaturile vor depăși valorile climatologice în toate regiunile, cu cele mai ridicate valori în vestul și nord-vestul țării.
În același timp, ploile vor fi apropiate de normal, cu o tendință de deficit în regiunile centrale, sudice și estice.
19 – 26 octombrie: vreme caldă și precipitații normale
Ultima săptămână inclusă în prognoza ANM păstrează aceeași tendință de vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor rămâne ușor peste mediile climatologice în întreaga țară, iar precipitațiile sunt estimate la valori normale pentru finalul lunii octombrie.
Cum se conturează luna octombrie în România
Estimarea pe termen mediu indică o evoluție clară spre o toamnă mai blândă. După un început echilibrat, temperaturile vor crește treptat și se vor menține peste normal în cea mai mare parte a lunii, în special în vestul și nord-vestul României.