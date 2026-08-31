ANPC a început să amendeze benzinăriile care scumpesc carburanții după ora 12. Ce nereguli au fost descoperite

Benzinăriile au intrat în vizorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a găsit mai multe nereguli în urma controalelor desfășurate în ultimele zile.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controale în benzinăriile din întreaga țară, după creșterile de prețuri înregistrate la carburanți în ultimele săptămâni. Inspectorii verifică atât momentul în care sunt modificate prețurile, cât și adaosurile comerciale practicate de operatori.
Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, afirmă că în timpul verificărilor au fost descoperite deja numeroase nereguli, iar mai mulți operatori economici au fost sancționați.
Controalele au loc în baza Legii nr. 162/2026, care introduce, în contextul măsurilor adoptate pentru perioada de criză de pe piața petrolului și carburanților, reguli privind modificarea prețurilor la pompă și nivelul adaosurilor comerciale.
Prețul poate fi majorat o singură dată pe zi
Una dintre regulile verificate de inspectorii ANPC se referă la momentul în care benzinăriile pot majora prețurile.
Operatorii pot efectua cel mult o majorare a prețului într-o zi, iar aceasta trebuie făcută până la ora 12:00. În schimb, un preț poate fi redus de mai multe ori în aceeași zi.
Regula este verificată în benzinăriile din întreaga țară, iar ANPC spune că au fost identificate deja situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită de legislație.
„Au fost foarte multe nereguli constatate”, a declarat Csaba Lajos Békési la Digi24. Potrivit acestuia, printre abaterile descoperite se numără majorări de preț efectuate după ora 12:00, iar mai mulți operatori au fost deja sancționați.
Amenzi de cel puțin 100.000 de lei
Pentru încălcarea regulii privind momentul în care poate fi majorat prețul carburantului, amenda pornește de la 100.000 de lei.
În cazul acestor prevederi speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nu poate fi folosit nici mecanismul prin care se achită jumătate din valoarea minimă a amenzii, potrivit explicațiilor oferite de conducerea ANPC.
Inspectorii verifică separat și adaosurile comerciale.
ANPC analizează datele operatorilor pe o perioadă de trei luni și le compară cu adaosul mediu practicat de fiecare companie în cursul anului 2025.
„Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025”, a explicat președintele ANPC.
În cazul în care este depășită limita stabilită de lege, operatorul poate fi sancționat.
Pentru încălcările referitoare la adaosurile comerciale, amenzile pot ajunge la 1%-2% din cifra de afaceri. În cazul marilor distribuitori de carburanți, o asemenea sancțiune poate însemna câteva milioane de lei.
Controalele au loc după creșterile de prețuri la carburanți
Verificările ANPC au loc după o perioadă în care prețurile la pompă au crescut rapid, inclusiv în contextul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și al măsurilor fiscale adoptate de autorități.
Formarea prețului la pompă este urmărită de mai multe instituții, în funcție de componenta analizată.
Ministerul Finanțelor urmărește nivelul accizelor și componenta fiscală, Consiliul Concurenței poate analiza evoluția pieței și eventualele practici anticoncurențiale, iar ANPC verifică respectarea regulilor privind adaosurile comerciale și modificarea prețurilor.
Reducerea accizei la motorină crește la 25% de la 1 septembrie
În paralel cu verificările, Ministerul Finanțelor a anunțat o reducere mai mare a accizei pentru motorina standard.
În perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei va ajunge la 25%. Valoarea reducerii este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al accizei va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.