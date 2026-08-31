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Deficitul bugetar a scăzut cu 37% în primele șapte luni din 2026. Anunțul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat31 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea.net

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat, după primele șapte luni ale anului 2026, cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor.

Nivelul este cu 28,36 miliarde de lei sub cel raportat în intervalul ianuarie–iulie 2025, când deficitul bugetar ajunsese la 76,44 miliarde de lei. În termeni nominali, scăderea este de 37%.

Raportat la produsul intern brut, deficitul s-a redus de la 3,99% din PIB în primele șapte luni ale anului trecut la 2,34% din PIB în aceeași perioadă din 2026. Diferența reprezintă o îmbunătățire de 1,65 puncte procentuale.

Veniturile au crescut mai repede decât cheltuielile

Ministerul Finanțelor arată că reducerea deficitului vine pe fondul unui avans al încasărilor bugetare și al unei creșteri temperate a cheltuielilor statului.

Veniturile totale ale bugetului au urcat cu 11,2%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 2,9%. Potrivit instituției, această evoluție indică menținerea procesului de consolidare fiscal-bugetară.

Investițiile publice au continuat să crească

Reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că ajustarea deficitului nu a fost realizată prin reducerea investițiilor publice. Dimpotrivă, investițiile au continuat să avanseze, iar corecția a fost obținută prin limitarea mai eficientă a cheltuielilor curente și prin creșterea veniturilor la buget.

Ministerul consideră că rezultatele din primele șapte luni confirmă o îmbunătățire a poziției fiscal-bugetare a României față de perioada similară din anul anterior.

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