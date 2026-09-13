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Bogdan Hossu, avertisment dur: „Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”

Bogdan Hossu

Bogdan Hossu

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat13 sept. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

„Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”, acuză Bogdan Hossu. Liderul Cartel Alfa avertizează că România înregistrează o scădere continuă a producției economice și susține că premierul demis continuă să adâncească toate crizele.

"Se pare că direcția economiei, sub sloganul reducerea deficitului excesiv, e pur și simplu închiderea tuturor activităților, pentru că imaginea și, de fapt, mentalitatea premierului guvernului demis actual este că trebuie nestimulată munca.

Nu face decât prin activitățile respective, se iau măsuri împotriva lucrătorilor, împotriva cetățenilor, părând că, de fapt, are o satisfacție, un sadism legat de acest lucru de a crea probleme cetățenilor și lucrătorilor.

Nu face decât să demotiveze munca și, în același timp, nu realizează decât o scădere abruptă a producției economice, care o constatăm de la o lună la alta, că scade continuu", a declarat liderul sindical.

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