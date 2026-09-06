Microbuz cu 6 persoane, răsturnat în Iași

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 10:47

Două persoane au ajuns la spital după ce un microbuz cu şase pasageri s-a răsturnat duminică, în localitatea Sârca, din judeţul Iaşi.

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