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Actualitate· 1 min citire
Microbuz cu 6 persoane, răsturnat în Iași
Microbuz cu 6 persoane, răsturnat în Iași
Două persoane au ajuns la spital după ce un microbuz cu şase pasageri s-a răsturnat duminică, în localitatea Sârca, din judeţul Iaşi.
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