Scenariu sumbru la Cernavodă. Reactoarele rămân oprite, iar autoritățile nu știu când vor putea fi repornite

Situația de la centrala nucleară Cernavodă rămâne dificilă din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Autoritățile nu pot avansa, deocamdată, o dată certă pentru repornirea reactoarelor, iar în următoarele zece zile nu sunt așteptate condiții care să permită reluarea funcționării, conform Realitatea PLUS.
Situația de la centrala nucleară Cernavodă rămâne critică, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să fie foarte scăzut. Cele două reactoare nu pot fi repornite prea curând, iar autoritățile evită să avanseze o dată certă pentru reluarea activității.
Directorul tehnic al Nuclearelectrica a transmis că, în următoarele zece zile, nivelul apei nu va fi suficient pentru ca una dintre cele două unități să poată fi repusă în funcțiune. În același timp, reprezentanții Ministerului Energiei spun că evoluția situației depinde direct de debitul Dunării, care deocamdată nu dă semne clare de creștere.
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă încă 10 zile
Când ar putea fi repornite reactoarele de la Cernavodă?
Autoritățile nu pot indica în acest moment o dată exactă pentru repornirea reactoarelor. Prognozele rămân rezervate, iar pentru următoarele zece zile nu sunt așteptate condiții care să permită reluarea funcționării în siguranță.
Directorul Nuclearelectrica spune că nu va exista suficientă apă pe Dunăre pentru pornirea uneia dintre cele două unități. La rândul său, secretarul de stat din Ministerul Energiei a explicat că nu poate fi avansat nici măcar un orizont clar de timp, pentru că debitul fluviului nu crește.
„Încercăm să avansăm termene pentru lucrările pe care Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați le face în zona Cernavodă, de dragare în principal, dar nu avem o dată certă pentru deschiderea Cernavodă, cel puțin nu pentru următoarele zece zile.”
În zona Cernavodă sunt desfășurate lucrări de dragare, însă nici acestea nu permit deocamdată stabilirea unei date certe pentru reluarea activității centralei.
De ce au fost oprite cele două unități ale centralei?
Cele două reactoare au fost oprite după ce debitele Dunării au coborât la valori extrem de scăzute, considerate valori record. Lipsa apei necesare funcționării în condiții de siguranță a obligat autoritățile să oprească treptat cele două unități.
Prima unitate a centralei nucleare de la Cernavodă a fost închisă pe 28 iulie. Ulterior, pe 13 august, a fost oprită și cea de-a doua unitate.
Autoritățile au încercat să mențină cât mai mult timp funcționarea acesteia, însă condițiile de pe Dunăre nu au mai permis continuarea activității.
Nivelul foarte scăzut al fluviului rămâne principala problemă, iar reluarea producției depinde în mare măsură de evoluția debitului în perioada următoare.
Ce soluții pregătesc autoritățile pentru centrala de la Cernavodă?
Autoritățile încearcă să găsească soluții care să permită funcționarea în siguranță a centralei, inclusiv prin lucrări în zona Cernavodă. În paralel, rămâne de văzut cum va fi aplicat planul în trei etape pregătit anterior de Guvern.
Executivul demis a prezentat un plan în trei etape pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare, însă în acest moment nu este clar în ce ritm vor putea fi aplicate măsurile prevăzute și dacă acestea vor putea rezolva problema într-un termen scurt.
Totul depinde în continuare de evoluția Dunării și de rezultatele lucrărilor desfășurate în zonă. Până atunci, autoritățile evită să ofere un termen precis pentru repornirea celor două reactoare de la Cernavodă.