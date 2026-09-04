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Curs valutar BNR, 4 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut în fața leului, lira sterlină s-a apreciat

Curs valutar

Curs valutar

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat4 sept. 2026, 13:41
SursăRealitatea.net

Banca Națională a României a publicat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații de referință. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi ușoare față de ziua precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat. Francul elvețian s-a depreciat în raport cu leul.

Euro a fost cotat de BNR la 5,2524 lei, în scădere de la 5,2536 lei, valoarea consemnată joi. Moneda unică europeană a pierdut astfel 0,0012 lei față de leu.

Și dolarul american a coborât vineri. Cursul de referință a fost stabilit la 4,5199 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,5266 lei în ședința precedentă. Diferența este de 0,0067 lei.

În schimb, lira sterlină a avansat marginal. BNR a anunțat un curs de 6,1135 lei pentru o liră, peste nivelul de 6,1095 lei afișat joi.

Francul elvețian s-a numărat printre monedele care au pierdut teren în raport cu leul. Acesta a fost cotat la 5,5832 lei, față de 5,5922 lei în ziua anterioară.

Curs BNR vineri, 4 septembrie 2026

  • Euro: 5,2524 lei, față de 5,2536 lei joi

  • Dolar american: 4,5199 lei, față de 4,5266 lei joi

  • Lira sterlină: 6,1135 lei, față de 6,1095 lei joi

  • Franc elvețian: 5,5832 lei, față de 5,5922 lei joi

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