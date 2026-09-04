Gabriel Oprea: „Securitatea națională nu se apără prin declarații”

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP) solicită autorităților române să adopte măsuri concrete pentru consolidarea capacității de apărare și reacție a țării, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune. Cele două organizații susțin că incidentele repetate cu drone, războiul de la granița României, amenințările hibride și presiunile asupra flancului estic al NATO impun o abordare fermă, lucidă și profesionistă din partea instituțiilor statului.

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