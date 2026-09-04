Un robot umanoid era să ia la bătaie clienții unui magazin pentru că a fost împins. VIDEO

Un robot umanoid expus într-un magazin de electronice din Saratov a ajuns în centrul atenției pe internet după un incident surprins de camerele de supraveghere. Un client l-a împins, iar aparatul s-a deplasat ulterior spre bărbat și a făcut mișcări care au fost interpretate drept o tentativă de a-l lovi.

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