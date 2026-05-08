Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă semnificativ
8 mai 2026, 18:31
Dobânzile, în scădere
La ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, România a atras aproape 1,2 miliarde lei, mai mult decât dublul sumei pe care își planificase să o atragă inițial, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
Dobânzile la care se împrumută statul sunt cu un sfert mai mici pe termen lung și sub 7% pentru 10 ani, a anunțat Nazare, potrivit RRA.
El a explicat că tendința este o consecință a semnalelor pozitive privind relaxarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și a rezultatelor economice interne, dar nu are legătură cu suspendarea guvernului Ilie Bolojan.
Nazare a opinat că o astfel de interpretare, vehiculată în spațiul public, ar fi eronată.
Ministrul a avertizat că este vital ca țara să rămână stabilă pentru ca aceste costuri să continue să scadă.
