Călătoria cu metroul se va scumpi de la 1 iulie

Transportul public din Capitală intră într-o etapă de criză. În timp ce Metrorex pregătește majorarea tarifelor pentru toate tipurile de bilete și abonamente, STB declanșează un plan agresiv de restructurare, și concediază sute de angajați.

Transportul public din Capitală la răscruce: Scumpiri amânate la Metrorex și restructurări de amploare la STB

Bucureștenii se află în fața unui val de schimbări majore în sistemul de transport urban, pe măsură ce cele două mari companii de profil, Metrorex și STB, traversează perioade de reconfigurare financiară și administrativă. Deși planurile de reformă erau programate pentru primăvara acestui an, deciziile politice și complexitatea procedurilor juridice au împins termenele de implementare spre a doua jumătate a anului 2026.

Metrorex și dilema tarifelor: O scumpire amânată strategic

Deși majorarea prețurilor la metrou era iminentă pentru data de 1 mai, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a intervenit prin prorogarea termenului cu 60 de zile. Astfel, noul orizont pentru aplicarea tarifelor este 1 iulie 2026. Această perioadă de grație a fost solicitată pentru a permite o evaluare riguroasă a impactului socioeconomic, autoritățile dorind să înțeleagă cum va afecta scumpirea traficului deja sufocat din Capitală și, implicit, calitatea aerului.

În prezent, călătorii plătesc 5 lei pentru o singură intrare, un tarif stabilit încă din 2021. Proiectul de consultare publică aflat pe masa ministerului vine după ce Consiliul de Administrație al Metrorex a argumentat necesitatea unor venituri suplimentare pentru a acoperi costurile operaționale în creștere. Totuși, chiar și cu o eventuală majorare, abonamentele de metrou din București rămân printre cele mai accesibile din Europa, raportat la metropole precum Londra, Berlin sau Paris, unde prețurile călătoriilor individuale depășesc frecvent pragul de 3 euro.

Abonamentele de metrou sub spectrul analizei europene

Până la intrarea în vigoare a noilor tarife, structura prețurilor rămâne cea stabilită în aprilie 2026. Un abonament lunar de 100 de lei sau cel anual de 900 de lei reprezintă încă opțiuni extrem de competitive. Autoritățile încearcă să găsească echilibrul fin între nevoia de finanțare a Metrorex și competitivitatea transportului public în raport cu mașina personală. Riscul principal identificat de specialiști este ca o scumpire prea bruscă să determine o parte din călători să renunțe la metrou în favoarea autoturismului, ceea ce ar agrava blocajele rutiere din zona metropolitană.

Cutremur la STB: Concedieri colective și salarii compensatorii

Dacă la metrou presiunea se simte la nivelul prețului biletului, la Societatea de Transport București (STB) criza este una structurală și vizează personalul. Compania pregătește un plan masiv de restructurare care implică disponibilizarea a aproximativ 800 de angajați. Pentru a atenua șocul social, Primăria Capitalei trebuie să aprobe un buget de peste 32 de milioane de lei destinat salariilor compensatorii.

Planul asumat de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea prevede acordarea a câte patru salarii compensatorii pentru fiecare persoană vizată. Având în vedere salariul mediu brut din 2025, de aproape 9.837 de lei, efortul financiar imediat este considerabil, însă conducerea STB estimează că această măsură va genera economii lunare de 8,8 milioane de lei pe termen lung. În plus, restructurarea vizează și aparatul birocratic, fiind planificată o reducere cu cel puțin 30% a funcțiilor de conducere.

Provocările financiare și riscul litigiilor în lanț

Situația financiară a STB rămâne extrem de fragilă, cu datorii de aproape 30 de milioane de euro către furnizori și obligații fiscale ce depășesc un miliard de lei. În acest context tensionat, compania anticipează un val de procese din partea angajaților disponibilizați. Din acest motiv, STB a solicitat asistență juridică externă, argumentând că departamentul intern nu are capacitatea de a gestiona complexitatea litigiilor ce vor decurge din procedura de concediere colectivă.

Această perioadă de tranziție va redefini modul în care bucureștenii circulă prin oraș. Între necesitatea de a salva companiile de transport de la colaps financiar și dorința de a menține tarifele la un nivel suportabil pentru cetățeni, vara anului 2026 se anunță a fi un moment decisiv pentru infrastructura urbană a României.