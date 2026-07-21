Advertising
Politica· 1 min citire
AUR propune protejarea cumpărătorilor de locuințe care riscă să piardă TVA de 9% din cauza blocării sistemului ANCPI
Alianța pentru Unirea Românilor
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la 31 iulie 2026 din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de un termen suplimentar.
Citește și
- 15:28Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”
- 13:44Sorin Grindeanu cere înființarea unui comitet de criză. Scrisoarea șefului PSD pentru liderii politici
- 13:35Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
- 12:08Ministrul Mediului, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Nu este pe teritoriul țării.Nu putem interveni”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News