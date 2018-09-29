Firmă din Iaşi, amendată de oamenii legii

Alexandru Damian

Agenții din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Iași și Secției II de Poliție au acționat pentru combaterea actelor de comerț ilicit, prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea unui climat corespunzător de siguranță publică. În cadrul acțiunii au fost controlate 4 autovehicule și au fost legitimate 15 persoane. Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 5.680 de lei. Astfel, un bărbat a fost sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 100 de lei, deoarece a consumat băuturi alcoolice pe o stradă din Iași. Mai mult, o femeie, gestionar al unei societăți comerciale, a fost amendată întrucât nu avea afişate preţurile de vânzare ale produselor. În plus, o societate comercială a fost sancţionată contravenţional deoarece nu avea elaborată analiza de risc la securitate fizică.

