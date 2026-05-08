Norul de fum de la Cernobîl nu va afecta România, potrivit Ministerului Mediului

Până în prezent, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România.

Ministerul Mediului anunţă că instituţiile din subordine monitorizează evoluţia norului de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona ucraineană Cernobîl.

Valorile măsurate se încadrează în limitele normale şi în tendinţele multianuale specifice acestei perioade, potrivit unui comunicat.

Totodată, potrivit estimărilor meteorologilor, vântul va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul şi nord-estul Ucrainei şi sud-vestul Rusiei, fără impact asupra României.

În paralel, Agenţia Naţionala pentru Mediu şi Arii Protejate - ANMAP, prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), monitorizează permanent radioactivitatea factorilor de mediu la nivel naţional, prin staţii automate şi laboratoare specializate care funcţionează continuu.

Un incendiu forestier a izbucnit în Zona de Excludere de la Cernobîl, situată în nordul regiunii Kiev.

Flăcările s-au extins pe mai mult de 1.100 de hectare.

Operaţiunile de stingere sunt în desfășurare, a anunțat Serviciul ucrainean de Urgenţă