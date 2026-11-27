Managerii întreprinderilor din România estimează creșteri ale prețurilor în comerțul cu amănuntul, construcții și servicii pentru perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027, potrivit datelor INS.
Conform anchetelor statistice de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică (INS) în luna noiembrie 2026, cele mai mari presiuni asupra prețurilor sunt anticipate în sectorul comerțului cu amănuntul și în cel al construcțiilor.
În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o tendință ascendentă a prețurilor de vânzare, reflectată printr-un sold conjunctural de +40%. Acesta este cel mai ridicat sold privind prețurile dintre sectoarele analizate. Cifra de afaceri ar urma să rămână relativ stabilă, cu un sold de +5%, iar numărul de salariați înregistrează o creștere moderată, estimată la +10%.
În sectorul construcțiilor, perspectivele sunt mai puțin favorabile. Managerii prognozează o scădere a volumului producției, soldul conjunctural fiind de -24%, și o diminuare a personalului, cu un sold de -12%. În schimb, prețurile lucrărilor sunt așteptate să crească semnificativ, soldul ajungând la +32%.
Industria prelucrătoare se confruntă cu perspective de scădere a producției, soldul conjunctural fiind de -8%. Numărul de salariați ar urma să rămână relativ stabil (-5%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt estimate la o creștere de +23%.
În sectorul serviciilor, activitatea economică și numărul de angajați ar urma să înregistreze o ușoară scădere (solduri de -4% și -5%, respectiv). Prețurile prestațiilor sunt așteptate să crească, cu un sold conjunctural de +16%.
Metodologia calculului
INS precizează că soldul conjunctural se calculează ca diferență dintre ponderea managerilor care estimează o creștere și ponderea celor care indică o scădere a fenomenului analizat. Valoarea reflectă percepția managerilor asupra dinamicii indicatorilor și nu corespunde ritmului efectiv de creștere sau scădere al datelor statistice.