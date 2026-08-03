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Incendiu provocat intenționat la un salon de înfrumusețare din Iași: un recipient cu combustibil a fost aruncat prin geamul ușii
Incendiu salon Iași/ Sursa foto: 24Iași
Publicat3 aug. 2026, 12:45
SursăRealitatea.net
Un incendiu a fost provocat intenționat luni dimineață într-o cameră de cămin în care funcționa un salon de înfrumusețare, pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Iași. Un recipient cu combustibil ar fi fost aruncat prin geamul ușii de acces, iar bunurile din interior au fost afectate pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.
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