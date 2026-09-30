Românii, printre campionii europeni la ore de muncă: Anomalia din statisticile Eurostat

De ce angajații români stau mai mult la serviciu decât antreprenorii, contrar tendințelor din restul Europei.
Statisticile europene arată că un angajat din UE a lucrat efectiv, în medie, 35,9 ore pe săptămână. România se află în partea superioară a clasamentului, cu 75,5% dintre persoanele ocupate lucrând între 40 și 44,5 ore, fiind depășită doar de Bulgaria și Letonia. Grecia deține recordul absolut, cu 39,6 ore lucrate efectiv.
O particularitate interesantă a României este relația dintre angajați și cei care lucrează pe cont propriu. La nivel european, antreprenorii și liber-profesioniștii muncesc semnificativ mai mult decât salariații.
Paradoxul programului de lucru în România
În România, situația este inversată: salariații au avut mai multe ore obișnuite de muncă pe săptămână (o medie de 40,1 ore, la egalitate cu Cipru, cea mai mare din UE) decât lucrătorii pe cont propriu.
Experții HR atrag atenția că un număr mare de ore nu reflectă neapărat o productivitate scăzută, ci mai degrabă modul în care este organizată munca, normele de lucru specifice (deseori construite în jurul a 40 de ore pe săptămână) și presiunea asupra programului în perioade de vârf sau din cauza lipsei de personal. Astfel, timpul prelungit la job poate fi un indicator al necesității de optimizare a proceselor și planificării în cadrul companiilor.
Domeniul cu cele mai multe ore lucrate la nivel european rămâne agricultura.