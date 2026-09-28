Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe Aerodromul din Iași și a luat foc

Publicat 28 sept. 2026, 13:00 Actualizat 28 sept. 2026, 13:03 Sursă Realitatea.net

Incident grav pe Aerodromul din Iași: un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și a luat foc. Pilotul a reușit să se evacueze, iar echipaje ISU și SMURD intervin la această oră la locul accidentului.

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