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Politica· 1 min citire
AEP: Partidele politice au primit, în luna august, subvenţii de peste 15,4 milioane de lei
Bani partide politice
Publicat11 aug. 2026, 11:52
Sursărealitatea.net
Partidul Social Democrat (PSD) a primit, în luna august, subvenţii de la bugetul de stat de 5,1 milioane de lei, fiind urmat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cu circa 3 milioane de lei, şi de Partidul Naţional Liberal (PNL), cu aproape 2,8 milioane de lei.
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