Anca Alexandrescu, scenarii înainte de votul Guvernului Mureșan: „Acest guvern nu va trece!”. Varianta PSD-AUR, adusă în discuție

Publicat 30 sept. 2026, 12:27 Sursă Realitatea.net

Anca Alexandrescu a analizat ce s-ar putea întâmpla pe scena politică după votul de miercuri asupra Guvernului propus de Siegfried Mureșan și a vorbit despre variantele pe care le-ar avea președintele Nicușor Dan. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că, în opinia sa, Executivul nu va primi voturile necesare în Parlament și că următorul pas ar trebui făcut rapid. Una dintre variantele pe care le vede este organizarea alegerilor anticipate, iar o alta ar fi desemnarea unui nou premier în jurul căruia să se formeze un guvern susținut de PSD. Votul asupra Cabinetului Mureșan este programat miercuri în Parlament.

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