Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înșelăciune. Ce se întâmplă cu măsura arestului

DIICOT a finalizat ancheta în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu. Cauza ajunge la Tribunalul Ilfov. Ce solicită procurorii și apărarea?
Ancheta în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu a fost finalizată de procurorii DIICOT, iar cauza a fost înaintată instanței pentru judecare. Dosarul va fi analizat de Tribunalul Ilfov, în timp ce procurorii și avocații au poziții diferite în privința măsurii preventive care ar trebui aplicată fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, în același dosar este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen, considerat complice în cauză.
Procurorii DIICOT solicită menținerea arestului
Odată cu încheierea cercetărilor și trimiterea cauzei în instanță, urmează etapa în care acuzațiile formulate de procurori vor fi analizate de judecători. Acuzarea consideră că probele strânse în timpul anchetei sunt suficiente pentru susținerea acuzațiilor în fața instanței.
Procurorii DIICOT solicită menținerea măsurii arestului preventiv atât în cazul lui Călin Georgescu, cât și în cazul lui Ionel Rusen.
De cealaltă parte, avocații lui Călin Georgescu încearcă să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Apărarea a solicitat fie control judiciar, fie arest la domiciliu.
Ce decizie au luat judecătorii în cazul lui Călin Georgescu
Călin Georgescu se află în arest de 45 de zile, însă situația sa juridică a fost deja analizată de Tribunalul București. Instanța a decis că acesta poate fi judecat în arest la domiciliu, măsura nefiind însă definitivă.
Decizia finală privind regimul măsurii preventive urmează să fie pronunțată de Curtea de Apel București.
Între timp, dosarul de înșelăciune va intra în etapa judecății la Tribunalul Ilfov, unde magistrații vor analiza cauza și argumentele prezentate de procurori și de apărare.
Evoluția dosarului este una importantă pentru situația juridică a lui Călin Georgescu, urmând ca instanțele să stabilească măsurile care se impun în continuare, cu respectarea tuturor etapelor procedurale și a prezumției de nevinovăție.