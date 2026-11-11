Exclusiv. Motivarea judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu. De ce l-au plasat în arest la domiciliu

Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, motivarea judecătorilor de la Tribunalul București prin care i-au schimbat lui Călin Georgescu măsura arestului preventiv cu una mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Potrivit motivării instanței, nu mai există riscul ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să părăsească țara.
Nu mai există risc de fugă sau de influențare a anchetei
Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Potrivit motivării instanței, nu mai există riscul ca acesta să părăsească țara, judecătorul reținând că, inclusiv din probele prezentate de procurorii DIICOT, Georgescu nu și-a exprimat niciodată intenția de a pleca din România, chiar dacă a vorbit despre o posibilă mutare în Toscana.
Un alt argument invocat de magistrat este faptul că toți martorii din dosar au fost deja audiați, astfel că nu mai există pericolul influențării anchetei. De asemenea, instanța a apreciat că cele 42 de zile petrecute în arest preventiv au fost suficiente, motiv pentru care măsura poate fi înlocuită cu una mai blândă, respectiv arestul la domiciliu.
Între timp, Călin Georgescu se află în continuare în arestul central până la expirarea actualului mandat, întrucât decizia Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată de procurorii DIICOT.
Decizia finală va fi luată de Curtea de Apel București
Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prezentat din nou în fața instanței pentru a da explicații în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În paralel, acesta are termen și în dosarul de înșelăciune, în care a solicitat să fie cercetat sub măsura arestului la domiciliu.
Dosarul privind măsura preventivă va ajunge acum la Curtea de Apel București, unde magistrații vor pronunța o decizie definitivă. Instanța va stabili dacă Georgescu va rămâne în arestul central sau dacă va fi cercetat în continuare sub o măsură preventivă mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.
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