Donald Trump, după expirarea ultimatumului dat Teheranului: ”Voi distruge orice navă care se apropie de Strâmtoarea Ormuz”

Sursă: realitatea.net

Mesaj de forță din partea lui Donald Trump! Președintele SUA a declarat că a distrus 158 de nave iraniene care au încercat să se apropie de Strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă susține că orice altă navă iraniană care se va apropia de blocada instaurată de SUA va fi eliminată pe loc.

”Marina iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă - 158 de nave. Ceea ce nu am lovit este numărul lor mic, așa cum ei numesc „nave de atac rapid”, deoarece nu le-am considerat o amenințare majoră.

Atenție: Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de eliminare pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri de pe ambarcațiunile de pe mare. Este rapid și brutal.

PS 98,2% din drogurile care intră în SUA pe mare sau pe mare au OPRIT!

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DJT”, a scris Donald Trump pe Truth Social.