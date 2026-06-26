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Europol trage un semnal de alarmă: 400.000 de organizații de crimă organizată activează în UE

Europol

Europol

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 15:01
Sursărealitatea.net

Rețelele infracționale active în Uniunea Europeană sunt tot mai flexibile, mai digitalizate și mai greu de destructurat, avertizează Europol într-o nouă analiză prezentată joi alături de Comisia Europeană și președinția cipriotă a Consiliului UE.

Raportul examinează peste 700 dintre cele mai periculoase grupări criminale din UE, care reunesc împreună peste 400.000 de membri proveniți din 118 țări. Un element îngrijorător: aproximativ 85% dintre aceste rețele folosesc structuri de afaceri legale pentru a-și ascunde sau finanța activitățile ilegale.

Un ecosistem infracțional în continuă expansiune

Potrivit analizei, rețelele sunt implicate într-o gamă largă de infracțiuni grave, trafic de droguri, criminalitate informatică, trafic de persoane, introducere ilegală de migranți, fraudă și spălare de bani.

Europol subliniază că aceste organizații nu mai acționează izolat, ci formează un ecosistem infracțional capabil să se adapteze rapid la măsurile autorităților și să exploateze noi oportunități, inclusiv prin tehnologii digitale și fluxuri comerciale internaționale.

Comisia Europeană cere instrumente mai puternice pentru Europol

În fața acestor provocări, Comisia Europeană a propus consolidarea mandatului Europol, cu scopul de a oferi agenției și statelor membre instrumente suplimentare pentru investigarea infracțiunilor digitale și transfrontaliere.

Propunerea vizează extinderea capacităților operaționale, îmbunătățirea schimbului de informații și dezvoltarea unor tehnologii moderne de anchetă.

Concluzia centrală a raportului este că destructurarea unor persoane sau grupuri individuale nu mai este suficientă. Autoritățile trebuie să țintească mecanismele economice, financiare și tehnologice pe care rețelele infracționale le exploatează pentru a supraviețui și a prospera.

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