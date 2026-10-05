Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan. Cine este diplomatul ales pentru șefia Guvernului

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seară, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni seară, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României.
Anunțul a fost făcut la Palatul Cotroceni, după încheierea procedurii pentru desemnarea unui nou candidat la conducerea Guvernului. Luca Niculescu va trebui să formeze noul Executiv și să obțină ulterior votul de încredere al Parlamentului.
Cine este Luca Niculescu
„Luca Niculescu e diplomat, un om care are ca meserie să armonizeze poziții. S-a ocupat în ultimii 4 ani de aderarea României la OCDE, cunoaște statul român, iar în ultimii ani peste 100 de acte normative au fost îndeplinite cu acordul partidelor parlamentare. Referitor la aderarea la OCDE, România poate face acest salt.
Legislația trebuie aplicată astfel încât să facem față. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să unească o majoritate, iar dl Niculescu are libertatea să decidă formula de guvern politic-tehnocrat.
Este important și necesar ca România să aibă guvern și trebuie imediat ca instituțiile să aibă rectificare bugetară și buget pe anul viitor. Am văzut cursul de schimb valutar și investitorii care așteaptă să treacă această perioadă de incertitudine. Am garanția că un guvern condus de Luca Niculescu va păstra direcția prooccidentală a României și toate țintele pe care ni le asumăm”.