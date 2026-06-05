Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan calcă în picioare votul românilor și desemnează un premier fără reprezentare reală în Parlament”

Publicat 5 iun. 2026, 09:18 Actualizat 1 iul. 2026, 12:00

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză că președintele Nicușor Dan încalcă Constituția, sfidează principiile democratice și ignoră rolul Parlamentului prin desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Potrivit parlamentarului AUR, este inacceptabil ca funcția de premier să fie încredințată unui politician care nu beneficiază de o susținere parlamentară relevantă și care nu poate pretinde că reprezintă voința exprimată de români prin vot.

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