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Politica· 1 min citire
Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență. Canicula crește riscul de blackout și pune presiune pe sistemul energetic
Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență
Publicat30 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență din cauza riscului major de blackout în România. Valul de căldură care afectează Europa pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor de energie electrică, în contextul creșterii accelerate a consumului pentru răcire.
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