Senatoarea și prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a acuzat conducerea partidului că a încălcat Constituția și legile țării, după excluderea ei și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL din Senat. Într-o intervenție acordată în exclusivitate postului Realitatea Plus, în cadrul emisiunii „Tunurile pe politicieni”, Pauliuc a declarat că Ilie Bolojan ar fi încălcat nu doar principiile democrației interne de partid, ci și Constituția României.
Nicoleta Pauliuc, despre PNL: „Partidul trebuie să redevină partidul opiniilor și al soluțiilor”
Senatoarea și prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a afirmat că președintele partidului, Ilie Bolojan, a cerut ca, în termen de 10 zile, toți cei care au contestat în instanță o decizie a partidului să fie excluși, susținând că decizia contestată ar fi fost luată cu încălcarea statutului.
Domnul președinte (al PNL - Ilie Bolojan, n.r.) a încălcat Constituția și legile țării, pentru că, prin politica ultima a domnului, a cerut ca în termen de 10 zile, toți cei care am contestat în mod legal și potrivit Constituției, o decizie a partidului care a fost luată prin încălcarea statutului (...).
a declarat Nicoleta Pauliuc, senator PNL.
Senatoarea a spus că, dacă recurgerea la instanță este sancționată în interiorul partidului, mesajul transmis cetățenilor este unul îngrijorător. Pauliuc a mai precizat că, în opinia ei, conflictul din PNL nu ține doar de procesele din instanță, ci de felul în care se aleg lider.
Conflictul politic din cadrul partidului este legat de faptul că noi cerem alegeri de jos în sus, noi cerem ca linia partidului să fie cea corectă, ca noi, alături de colegii noștri, să obținem rezultatele prin noi înșine.
a mai precizat senatoarea PNL, în exclusivitate la Realitatea Plus.
Susținerea pentru Alin Tișe și critici privind funcțiile de conducere
Nicoleta Pauliuc a negat că ar fi cerut vreodată schimbarea lui Ilie Bolojan, dar a confirmat că susține platforma lui Alin Tișe. Senatoarea a explicat că, în opinia ei, excluderea nu închide discuția, iar PNL ar trebui să redevină un partid în care membrii pot spune ce gândesc. Ea a acuzat că aducerea unor oameni din afara partidului în funcții de conducere creează frustrare.
Noi nu am cerut niciodată schimbarea lui Ilie Bolojan. Noi am cerut să se facă alegeri de jos în sus, ca fiecare care dorește să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal să aibă această șansă.
Pentru că ce vedem acum, oameni aduși din afara partidului și puși în funcții executive, puși în funcții de conducere a unor organizații, creează foarte mare frustrare în rândul membrilor de partid.
a afirmat Nicoleta Pauliuc.
Nicoleta Pauliuc a mai spus că Alin Tișe este, în opinia ei, „singurul astăzi care poate unifica partidul”, iar despre sancțiunea primită a afirmat: „Iar astăzi, noi suntem excluși pentru că n-am respectat deciziile partidului”.