Ana-Maria Păcuraru: NATO este în alertă din cauza dronelor explodate în România

Sursă: realitatea.net

Aliații NATO analizează măsuri urgente pentru consolidarea apărării în zona Mării Negre, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone asupra infrastructurii critice. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Realitatea Plus Ana-Maria Păcuraru, România se află în centrul acestor discuții, iar un program accelerat de achiziție a dronelor și de întărire a sistemelor de apărare aeriană ar putea fi decis la summitul NATO de la Ankara, programat pe 7 și 8 iulie.

”România este în centrul celei mai urgente discuții de la NATO, iar Politico relatează că cei 32 de ambasadori ai Alianței au discutat cu ușile închise un program accelerat de cumpărare de drone pentru misiunile de poliție aeriană pe flancul estic la doar câteva zile după ce o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc din România și a rănit două persoane.

Dar detaliul cu adevărat important este altul. Aliații au identificat ca țintă posibilă infrastructura critică din Marea Neagră, explicit Neptun Deep, proiectul de 4 miliarde de euro care de anul viitor trebuie să facă din România cel mai mare producător de gaz din regiune.

Gaz pe care îl așteaptă deja și vecinii. Este vorba despre Ungaria care și-ar acoperi de aici un sfert din înlocuirea gazului rusesc, reprezentând un semnal pozitiv. Comandamentul militar de la Mons s-a arătat deschis să mute mai multe sisteme de apărare aeriană care să monitorizeze și să doboare dronele de deasupra României și președintele Nicușor Dan confirmă că proiectele NATO anti-drone se accelerează.

Așadar, decizia finală se va lua la summitul de la Ankara pe 7 și 8 iulie, unde se va vedea dacă vorbele devin baterii de apărare aeriană pe teren românesc.

Realitatea Plus va fi prezentă la summitul de la Ankara din nou pe 7 și 8 iulie.” a explicat jurnalista Ana-Maria Păcuraru.