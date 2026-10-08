Rareș Bogdan, primele declarații după DNA Iași: „Nu prea mă pricep eu la ouă și pui”. Ce spune despre discuția cu șeful DSVSA

Publicat 8 oct. 2026, 14:53 Sursă realitatea.net

Rareș Bogdan a ieșit de la DNA Iași și a făcut primele declarații despre audierea sa în dosarul lui Fănel Bogos. Europarlamentarul PNL, chemat în calitate de martor, a explicat cum a ajuns să fie menționat în anchetă și a povestit despre întâlnirea cu Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui. „A fost un dialog absolut normal”, susține liberalul.

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