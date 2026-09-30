Siegfried Mureșan, în Parlament: "Dacă ne vom permite, vom reduce TVA". Grindeanu: "Sunteți un guvern Bolojan 2, dar mai userist" LIVETEXT

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri se află în plenul Parlamentului, în încercarea de a obține un vot favorabil. În deschiderea ședinței, Mureșan și-a prezentat programul de guvernare.
Ulterior, liderul PSD a acuzat actualul cabinet că nu ar fi decât o continuare a guvernului Bolojan, dar mai „userist”. Liderul AUR, George Simion, a precizat că partidul său nu va vota un astfel de guvern și a făcut apel la ceilalți politicieni să procedeze la fel. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan, primit cu huiduieli la tribună, a afirmat că „guvernul Mureșan este ieșirea corectă din criză”.
UPDATE 14:33 - După încheierea discursurilor politice, s-a trecut la votul secret cu bile.
UPDATE 14:32 - Ultima intervenție a lui Siegfried Mureșan
Vă asigur că noi, Partidul Național Liberal, alături de colegii de la USR, și UDMR, așa cum au guvernat responsabil România, așa cum au început reforme, cum au început modernizarea României, suntem pregătiți să continuăm în următorul an.
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate.
Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
Asta vă propunem, pentru asta vă cerem votul, vă cerem sprijinul și vă garantăm că vom lucra împreună cu dumneavoastră, în deplin respect cu Parlamentul României, pentru implementarea programului de guvernare.
Am venit astăzi și v-am spus adevărul în fiecare propoziție și asta vom face și după votul de astăzi și vă mulțumim mult pentru colaborarea colegială.