Sorin Grindeanu: ”Merg la Cotroceni cu propunerea de premier la PSD. Îmi asum funcția de prim-ministru”

Publicat 31 aug. 2026, 16:24 Actualizat 31 aug. 2026, 16:25 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că până pe 15 septembrie România ar trebui să aibă un premier cu puteri depline și că partidul său își asumă guvernarea. Anterior, liderul AUR, George Simion, a spus la rândul său că, până pe 21 septembrie, nu va fi desemnat un nou prim-ministru.

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