Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministerul Mediului își contrazice propriul ministru. Diana Buzoianu a speriat românii și a lovit în turismul românesc printr-o informație falsă”

„În urma întrebării parlamentare pe care am adresat-o Ministerului Mediului privind afirmațiile publice ale ministrului Diana Buzoianu referitoare la presupuse deversări de fecale în Marea Neagră, instituția pe care aceasta o conduce a transmis un răspuns oficial care îi demontează declarațiile.
Documentul oficial arată fără echivoc că cele trei conducte descoperite pe plaja din Năvodari nu deversau fecale și nici ape uzate în Marea Neagră.
Mai mult, la momentul controlului acestea nu evacuau nimic, fiind conducte utilizate pentru evacuarea apelor de epuizment provenite din excavațiile unui șantier. Singura neregulă constatată a fost lipsa acordului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale.
Cu toate acestea, doamna Diana Buzoianu a ales să lanseze în spațiul public un mesaj alarmist despre presupuse deversări de fecale în mare. Videoclipul său s-a răspândit masiv în mediul online, fiind distribuit de mii de ori și ajungând la un public foarte numeros. În plin sezon estival, un asemenea mesaj, venit chiar din partea ministrului Mediului, riscă să afecteze grav încrederea turiștilor în litoralul românesc și să producă prejudicii economice operatorilor din turism, industriei ospitalității și economiei locale. Goana după vizibilitate și capital politic nu poate justifica compromiterea imaginii unei întregi industrii.
Solicit public Corpului de Control al Prim-ministrului să verifice modul în care au fost făcute aceste afirmații și dacă un membru al Guvernului a indus în eroare opinia publică prin prezentarea unor informații contrazise chiar de documentele oficiale ale propriului minister.
Din păcate, în contextul actualei crize guvernamentale, este puțin probabil ca Executivul să își cerceteze propriul ministru. Tocmai de aceea, consider că românii au dreptul să cunoască adevărul: documentele oficiale ale Ministerului Mediului o contrazic pe Diana Buzoianu”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.