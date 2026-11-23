Publicat 23 nov. 2026, 08:40 Sursă realitatea.net

Se fac eforturi istorice pentru pacea din Ucraina! Potrivit presei internaționale, Vladimir Putin ar fi acceptat în privat ca Ucraina să primească garanții de securitate de la Statele Unite și țările europene la finalul războiului. Acestea ar urma să fie stabilite după modelul Articolului 5 din Tratatul NATO. Vine cu toate detaliile, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru.

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