Medicul Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă pentru români: ”Moderația, cheia unui Paște fără vizite la spital”

Medicul Tudor Ciuhodaru, șeful UPU de la Spitalul Clinic ”Dr. Nicolae Oblu” Iași, le atrage atenția românilor, în prag de sărbători, că moderația este cheia unui Paște fără vizite la spital.

”Dacă vreți să petreceți sărbătorile în familie și nu în spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, adaptate eventual patologiei de bază. Moderația trebuie să fie cheia alimentației. Moderația ar trebui să fie cheia alimentației și de sărbătorile pascale. În caz contrar veți avea nevoie de serviciul de urgență și ne vom vedea în gardă chiar din prima zi. Dacă vreți însă să petreceți în familie și nu prin spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, indiferent dacă ați postit sau nu, adaptate eventual patologiei de bază”, a declarat dr. T udor Ciuhodaru.

Specialistul recomandă introducerea treptată a alimentelor, evitând supraalimentarea imediat după slujba de Paște.

”Nu dați startul la supraalimentare imediat după slujbă, ci așteptați până dimineața sau, și mai bine, până la orele prânzului. Alimentele trebuie introduse treptat, după regula 'nu toate deodată'. Puteți începe cu friptură de miel, precedată eventual de o salată de crudități, asociată unei garnituri de legume făcute la grătar, urmate de o felie de ananas crud, nu din conservă, pentru a vă facilita digestia. Cei care au ținut post trebuie să reia cu prudență alimentația normală, începând cu brânzeturi, legume, fructe și carne de pasăre, urmate de cantități mici de ciorbă și drob”, subliniază medicul.

Potrivit lui, fiecare masă trebuie să conțină un singur aliment 'concentrat', adică orice în afara fructelor și legumelor.

”Friptura, drobul, sarmalele se vor consuma separat, nefiind recomandate nici amestecurile de friptură cu ouă sau de carne de miel cu cartofi și nici consumul de dulciuri sau fructe imediat după masă”, afirmă Ciuhodaru.

Șeful UPU spune că pauza dintre feluri trebuie să fie de cel puțin 30 de minute, pentru a evita senzația de suprasaturație sau sindroamele dispeptice.

Cât despre alcool, dr. Ciuhodaru este de părere că acesta trebuie consumat cu prudență, mai ales în asociere cu mâncarea grasă, deoarece poate provoca pancreatite, ulcere sau colici biliare.

”Indiferent de starea de sănătate, alcoolul trebuie băut cu măsură. Precauții speciale trebuie să aibă cei cu afecțiuni digestive, metabolice sau cardiace”, avertizează dr. Ciuhodaru.

În cazul pacienților cu afecțiuni metabolice, cum ar fi diabetul, medicul recomandă ca aceștia să respecte indicațiile terapeutice.

”În caz contrar, decompensările pot fi grave, mergând până la comă”, mai punctează doctorul.

Acesta recomandă persoanelor cu probleme cardiovasculare să fie atente la excesul de sare și grăsimi și să nu întrerupă medicația.

”Orice durere precordială cu durata de peste 3-5 minute indică suspiciunea unui sindrom coronarian acut și necesită prezentare urgentă la spital” a precizat medicul, potrivit Agerpres.