Sanatate· 1 min citire

Ministerul Sănătății, măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor după inundații

Inundațiile, pericol pentru sănătate

Inundațiile, pericol pentru sănătate

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net

Autorităţile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă.

Ministerul Sănătăţii a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătăţii populaţiei din zonele afectate de inundaţii.

Supravegherea epidemiologică, monitorizarea calităţii apei potabile şi dezinfecţia fântânilor, precum şi accesul la asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi vaccinuri, acolo unde este necesar, vor fi asigurate de Direcţiile de Sănătate Publică.

Autorităţile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite să folosească apa din fântâni până când se confirmă că aceasta este potabilă şi să ceară asistenţă medicală în caz de febră, diaree sau vărsături.

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