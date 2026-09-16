Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 sept. 2026, 10:00

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină? Răspunsul stă într-un reflex automat al sistemului nervos, declanșat de frig sau de emoții puternice, o reacție care păstrează și astăzi urmele trecutului nostru evolutiv.

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