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Mașină zdrobită de un camion în Iași. O persoană a murit, alta e inconștientă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 12:47

Accident grav în Lețcani. Pompierii intervin pentru descarcerare

Accidentul rutier grav s-a produs în localitatea Lețcani, județul Iași, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism în care se aflau două persoane.

Una dintre victime prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cealaltă este inconștientă. Autoritățile au fost alertate imediat, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Intervenție de amploare pentru descarcerare

Pompierii acționează pentru descarcerarea victimelor și acordarea asistenței medicale de urgență.

La locul accidentului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași. În total, nouă subofițeri din cadrul ISU Iași participă la intervenție.

Echipajele de salvare asigură și măsurile pentru prevenirea altor incidente în zonă. Intervenția este încă în desfășurare.

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