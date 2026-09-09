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Social· 1 min citire
Bărbat reținut la Deva după ce câinele său a mușcat o femeie
FOTO: Arhivă
Animalul din rasa malinois a atacat-o în holul unui imobil. Dosar penal deschis
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