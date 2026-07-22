Accident grav în Iași. Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc: incendiul s-a extins pe sute de metri pătrați

Publicat 22 iul. 2026, 20:32 Sursă Realitatea.Net

Accident spectaculos în localitatea Vlădeni, județul Iași. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului și a fost cuprins de flăcări, iar incendiul s-a extins la vegetația uscată din zonă.

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