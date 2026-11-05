Alertă DNSC: escrocii folosesc numele Netflix pentru a fura datele cardurilor bancare

DNSC avertizează asupra unei fraude în numele Netflix. Escrocii trimit mesaje false despre plata abonamentului pentru a fura datele cardurilor bancare.
O nouă tentativă de fraudă online îi vizează pe utilizatorii din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se folosesc de identitatea platformei Netflix pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor.
Metoda este una de tip phishing și pornește de la transmiterea unor mesaje false, care par să provină din partea cunoscutei platforme de streaming. Destinatarii sunt informați că plata abonamentului nu a putut fi procesată și că există riscul suspendării contului dacă nu își actualizează rapid datele de plată.
Cum funcționează frauda care folosește numele Netflix
Potrivit DNSC, mesajele sunt construite astfel încât să creeze un sentiment de urgență și să determine utilizatorii să acționeze fără să verifice autenticitatea informațiilor primite.
Sub pretextul unei plăți eșuate, destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link pentru a remedia presupusa problemă cu abonamentul.
În realitate, linkul conduce către un site fals, care imită pagina oficială Netflix și solicită introducerea datelor cardului bancar.
Odată completate, informațiile ajung în posesia atacatorilor și pot fi folosite ulterior pentru efectuarea unor tranzacții frauduloase.
Recomandările DNSC pentru protejarea datelor bancare
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că utilizatorii nu trebuie să acceseze linkuri primite prin mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par să provină de la companii cunoscute.
Pentru verificarea situației unui abonament, este recomandată accesarea directă a site-ului oficial, prin introducerea manuală a adresei în browser.
De asemenea, DNSC recomandă:
Să nu furnizați niciodată datele cardului prin linkuri primite prin SMS sau alte mesaje nesolicitate;
Să verificați cu atenție mesajele care vă solicită să acționați urgent;
Să nu vă lăsați influențați de amenințări privind suspendarea conturilor;
Să verificați autenticitatea solicitărilor de plată înainte de a introduce date bancare.
Ce trebuie să faci dacă ai introdus datele cardului pe un site fals
Persoanele care au accesat linkul fraudulos și au furnizat datele cardului bancar trebuie să contacteze imediat banca.
Reprezentanții DNSC recomandă această măsură pentru a încerca blocarea tranzacțiilor frauduloase și limitarea eventualelor pierderi financiare.
Tentativele de fraudă și incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin platforma oficială pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de telefon 1911.
Specialiștii recomandă prudență în cazul mesajelor care solicită date personale sau bancare, mai ales atunci când sunt însoțite de amenințări și termene-limită menite să determine o reacție imediată.