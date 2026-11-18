Publicat 18 nov. 2026, 09:33 Sursă tvrinfo

Șoferi din Iași au fost amendați cu 600 de lei pentru parcare neplătită, în contextul extinderii rețelei de parcări cu plată. Municipalitatea a triplat capacitatea, generând venituri de peste 3,5 milioane de euro în 2025.

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