Șoferi din Iași au fost amendați cu 600 de lei pentru parcare neplătită, în contextul extinderii rețelei de parcări cu plată. Municipalitatea a triplat capacitatea, generând venituri de peste 3,5 milioane de euro în 2025.
Primăria Iași a aplicat amenzi de 600 de lei mai multor șoferi care au parcizat mașinile în zone cu plată fără a achita tariful corespunzător. Pe strada Vasile Lupu, unde au fost semnalate aceste sancțiuni, costul orelor de parcare este de 5 lei.
Conform informațiilor furnizate de tvrinfo, șoferii contestă modul în care a fost implementată noua regulamente, susținând că indicatoarele de parcări cu plată au apărut brusc și că nu au fost informați la timp despre schimbarea regulilor. Aceștia reclamă, de asemenea, lipsa parcometrelor fizice în anumite zone, precum și modul neclar în care sunt marcate locurile de parcare.
Extinderea rețelei de parcări cu plată
Pentru a plăti tariful în absența unui parcometru, utilizatorii pot utiliza serviciul SMS sau aplicațiile dedicate. Primăria Iași a extins semnificativ rețeaua de parcări cu plată pe mai multe artere principale ale orașului.
În ultimul an, municipalitatea a triplat numărul de locuri disponibile. În prezent, Iașiul dispune de peste 22.000 de locuri în parcări publice cu plată și în parcări de reședință.
Veniturile generate de aceste două categorii de parcare au depășit suma de 3,5 milioane de euro în anul 2025.