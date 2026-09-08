Noua Dacia Spring, produsă în Europa: 80 CP, autonomie de 250 km și preț sub 20.000 de euro

Dacia lansează a doua generație Spring, cu un design complet schimbat, mai mult spațiu și un motor electric de 80 de cai putere.
Modelul are o autonomie de până la 250 de kilometri, poate atinge 130 km/h și va fi produs în Europa, urmând să ajungă în showroom-uri în primăvara anului viitor.
Spring devine mai puternică și mai spațioasă
Noua Dacia Spring este construită pe platforma RG-EV Small a Grupului Renault și are proporții diferite față de generația precedentă. Mașina este mai lată, iar interiorul a fost redesenat pentru a oferi mai mult spațiu pasagerilor.
Portbagajul are un volum de până la 337 de litri, iar cu bancheta rabatată spațiul pentru bagaje depășește 1.200 de litri. La interior apar un tablou de bord digital de 7 inch și un ecran tactil central de 10 inch, în funcție de echipare.
Motor de 80 CP și autonomie de 250 km
Noul Spring este echipat cu un motor electric de 60 kW, echivalentul a 80 CP, și un cuplu de 175 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 12,1 secunde, iar viteza maximă ajunge la 130 km/h.
Bateria LFP are o capacitate utilă de 27,5 kWh și oferă o autonomie de până la 250 de kilometri în ciclul mixt WLTP. Dacia estimează că, pentru majoritatea utilizatorilor, o încărcare pe săptămână poate fi suficientă pentru deplasările obișnuite.
Cât va costa noua Dacia Spring
Unul dintre principalele avantaje rămâne prețul. A doua generație Spring va costa sub 20.000 de euro fără subvenții, potrivit informațiilor prezentate la lansare.
Modelul nu mai este fabricat în China, producția fiind mutată în Slovenia. Dacia îl poziționează în continuare ca o mașină electrică accesibilă, destinată în special deplasărilor de zi cu zi, dar cu performanțe suficiente și pentru drumurile de viteză.
Noul Spring va concura în segmentul electric de oraș cu modele precum BYD Dolphin Surf și Leapmotor T03. Mașina va ajunge în showroom-uri în primăvara lui 2027.