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Când începe cel mai mare pelerinaj din România: Sărbătoarea Sfintei Parascheva

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 21:08
Actualizat26 sept. 2026, 22:08

Credincioșii sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană în curând.

Anul acesta, credincioșii ortodocși sunt așteptați în număr mare la Iași, unde se va desfășura tradiționalul pelerinaj închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei. Evenimentul religios va începe oficial pe data de 8 octombrie, la ora 06:00 dimineața, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Deschiderea pelerinajului va fi marcată de slujba Acatistului Sfintei Parascheva și de scoaterea sfintelor moaște în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Neamț

O noutate a pelerinajului din acest an este prezența raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie, care a fost adusă special de la Mănăstirea Sihăstria, situată în județul Neamț. Acesta este recunoscut pentru rolul său duhovnicesc major în perioada dificilă a regimului comunist din România.

Momentul culminant al pelerinajului va fi pe 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, când Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 09:00. Slujba va avea loc pe un podium amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, putând fi urmărită de pelerini și pe ecranele uriașe montate în mai multe zone ale orașului. Moaștele vor rămâne afară pentru închinare până pe 15 octombrie, când vor fi reintroduse în catedrală.

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