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Când începe cel mai mare pelerinaj din România: Sărbătoarea Sfintei Parascheva
FOTO: Arhivă
Publicat26 sept. 2026, 21:08
Actualizat26 sept. 2026, 22:08
Credincioșii sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană în curând.
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